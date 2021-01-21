У столиці зафіксували один із найвищих рівнів забруднення повітря за останній час. Показники перевищують норму у три-чотири рази. Таку ситуацію станції моніторингу фіксують у всіх районах міста.

Датчики показують небезпечні рівні сірки, азоту і формальдегіду. За даними ресурсу IQ-AIR, сьогодні Київ на 13 місці у списку міст світу, де повітря найбільш забруднене.

Представники влади кажуть: основне джерело забруднення зараз опалювальні котли у приватних будинках, які - через сильні морози активно працюють.