У Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря [ Редактировать ]
У столиці зафіксували один із найвищих рівнів забруднення повітря за останній час. Показники перевищують норму у три-чотири рази. Таку ситуацію станції моніторингу фіксують у всіх районах міста.
Датчики показують небезпечні рівні сірки, азоту і формальдегіду. За даними ресурсу IQ-AIR, сьогодні Київ на 13 місці у списку міст світу, де повітря найбільш забруднене.
Представники влади кажуть: основне джерело забруднення зараз опалювальні котли у приватних будинках, які - через сильні морози активно працюють.
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