Сорок шостий президент. Джо Байден зайняв головний кабінет у Білому домі і навіть вже підписав перші укази - скасував понад сотню принципових рішень свого попередника. За його інавгурацією спостерігав увесь світ, а наш кореспондент Дмитро Анопченко розпитав про неї людину, яка була серед запрошених - українського посла у Вашингтоні Володимира Єльченка. Що залишилося за кадром масштабної церемонії? Дивіться у матеріалі з Вашингтона.

Сама президентська присяга лише опівдні, але гостей просили бути вже на десяту. Обов'язкова частина дрес-коду - маска, жінки підбирали їх під колір сукні. Але була і ще одна вимога, про яку сказали лише запрошеним: маєш взяти із собою довідку, що коронавірусу немає.

Володимир Єльченко, посол України в США:

Ми під'їжджали на машинах, не виходячи, нам робили мазок. І це як перепустка на інаугурацію - тобто я коли сьогодні приїхав у Держдеп, мав показати цей код, що я не хворий.

Від гостей на трибунах вимагали зберігати соціальну дистанцію - саме тому їхню кількість цього року кардинально обмежили, а глядачів до Капітолію не пропустили зовсім. І якщо під час телевізійної трансляції цих незручних кадрів уникали, то з місця церемонії повна відсутність людей (хоча це і коронавірусна вимога) здавалася дивною.

Держави світу були представлені на рівні послів жодного прем'єра чи президента. Тому і розмови, що начебто Зеленський мав прилетіти - український дипломат спростовує.

Із самого початку було зрозуміло і відомо, що нікого з іноземних глав держав і урядів запрошувати не будуть. І власне сьогодні це було підтверджено.

Співати гімн цього разу запросили Леді Гагу. Мало хто знає, але це вибір особисто Байдена - кандидатуру погоджували з політиком, він обрав з трьох варіантів. І навіть ті, хто не є фанатами співачки, відзначили її вдалий стриманий образ та сукню, підібрану зі смаком.

Президентська присяга, здавалося б, формальність, але саме тієї миті, коли новий глава держави вимовляє останні слова - він отримує всю повноту влади. А за її порушення можуть оголосити імпічмент, як було із Трампом двічі.

А далі промова, кожне слово в якій не буває зайвим - текст вичитують просто до коми. Бо це заявка для країни і світу, яким буде це президентство, які пріоритети. Байден кілька разів говорив про відновлення єдності.

Я буду президентом для всіх американців.

І обіцяю вам, буду боротися так само завзято за тих, хто не підтримував мене, яке і за тих, хто робив це.

Байден жодним словом не згадав попередника, але прозоро натякнув - і режисер трансляції спеціально покаже у цей момент віцепрезидента Пенса, який показово не буде аплодувати.

Кожна суперечка не має обертатися справжньою битвою. І ми маємо відкинути поведінку, коли фактами - маніпулюють, та навіть вигадують їх.

У цій промові Байден взагалі не говорив про зовнішню політику та те, якою він її бачить. Але прогноз, у якому єдині і американські експерти і вітчизняні, курс щодо України за його президентства не зміниться.

Володимир Єльченко, посол США в Україні:

Трамп, скажемо чесно, просто Україну не знав. І мабуть, у нього слово "Україна" асоціювалося із певним негативом. А те що Байден набагато краще знає нашу державу - думаю, в цьому є і плюси і певні умовні мінуси. Оскільки знаючи особисто багатьох політиків і знаючи інформацію про Україну з перших рук, він буде набагато прискіпливіше ставитися до тих питань, де ми відстаємо від графіку.

Першою телефонною розмовою нового президента США буд розмова з Оттавою, із канадський прем'єром Трюдо. Втім, у графіку Байдена протокольною службою вже запланований і дзвінок з Києва. Це буде коротке спілкування, здебільшого щоб сказати слова вітання.

А далі дипломати кажуть про ймовірність або візиту Байдена до Києва, або Зеленського до Вашингтона. Для цього лише "ковідна"ситуація має вирівнятися то ж, новин щодо цього варто чекати ближче до кінця весни.