В Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что после 26 января в Украине на несколько дней ухудшится погода, ожидаются сильные порывы ветра, температура воздуха днем составит 0-5 градусом мороза, ночью до -9. После этого ожидается следующее потепление.

"В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины что днем, что ночью будет положительной. Днем достигнет 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15 тепла", - отметил Кульбида.

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