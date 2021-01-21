Резкое потепление: когда в Украину придет весна [ Редактировать ]
В Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.
Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
Он отметил, что после 26 января в Украине на несколько дней ухудшится погода, ожидаются сильные порывы ветра, температура воздуха днем составит 0-5 градусом мороза, ночью до -9. После этого ожидается следующее потепление.
"В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины что днем, что ночью будет положительной. Днем достигнет 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15 тепла", - отметил Кульбида.
Читайте также о погоде на 21 января.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В западных областях в четверг потеплеет до +2 градусов
Погода в Украине в среду, 20 января, будет немного теплее, чем в прошлые дни
В пятницу, 15 января, воздушная масса арктического происхождения обусловит в Украине настоящие морозы
В Карпатах сегодня, 14 января, ухудшилась погода
В западных и центральных областях в четверг днем температура воздуха составит до 2 градуса ниже нуля