Для многих чашка кофе - это просто часть успешного начала дня. Предположение, что он обезвоживает организм, сохраняется, но так ли это на самом деле? Эксперты развеяли популярные мифы, передает newsyou.info.

Капучино, латте макиато, эспрессо или черный кофе - самый популярный напиток в мире. Многие любители кофе задаются вопросом, вытягивает ли напиток воду из организма. Ответ - нет. Эта ошибка возникает из-за неверной интерпретации результатов исследования. Сегодняшние многочисленные исследования доказывают, что кофе не выводит воду из организма.

Содержащийся в нем кофеин оказывает легкое мочегонное действие, даже при нерегулярном употреблении. Если вы пьете кофе каждый день, он больше не действует. Напиток можно добавлять в дневной водный баланс.

Однако это не значит, что вы должны пить кофе литрами: бодрящий эффект слишком сильно влияет на сердечно-сосудистую систему. Например, Немецкое общество питания рекомендует не более 350 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно 3-4 чашкам кофе. Вода и несладкие фруктовые или травяные чаи лучше подходят для утоления жажды.

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