Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу. При этом представители "ЛДНР" действуют во время заседаний как полноценные участники ТКГ.

"Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной рады о местных выборах, потом к дорожней карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией", - заявил Кравчук.

Он отметил, что российская сторона искусственно привязывает к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обменом пленными.

При этом Кравчук заявил, что представители "ЛДНР" фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются лишь приглашенными.

"Таким образом "через черное крыльцо", как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней", - заявил Кравчук.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".