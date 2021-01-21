Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом, он лежит в одной из московских больниц. Об этом сообщает ТАСС.

В каком состоянии находится атлет не сообщается.

Уроженцу города Рубежное Луганской области Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств.

В 1997 году он получил звание мастера спорта России по самбо, а всего спустя два месяца - мастера спорта по дзюдо. В 2000 году Емельяненко сфокусировался на смешанных единоборствах, подписав контракт с японской организацией RINGS, под эгидой которой провел 12 поединков.

Спустя год Федора пригласили в Pride - самую крупную организацию ММА в мире на тот момент. Под эгидой японской организации боец выступал на протяжении четырех лет. За это время Емельяненко провел 15 боев, завоевал титул чемпиона в тяжелой весовой категории, после чего дважды защитил его.

В 2012 году Емельяненко объявил о завершении своей профессиональной карьеры, однако уже спустя 3 года вернулся в октагон.

На счету "Последнего Императора" 39 побед и 6 поражений, еще один бой признали несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что крупнейшая бойцовская организация мира Ultimate Fighting Championship легализировала марихуану: курение "травки" больше не допинг.