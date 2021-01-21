У ЄС на постійне проживання залишилися більше мільйона українців [ Редактировать ]
Українці стали третіми за кількістю посвідок на проживання в ЄС. Їх отримали понад мільйон наших співвітчизників. Такі дані наводить Євростат.
Випереджають нас лише громадяни Марокко й Туреччини. Окрім того, в першій десятці вихідці з Китаю, Сирії, Албанії, Алжиру та Росії. І, як правило, - мігрують здебільшого до Німеччини, Італії та Франції.
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