Як вплинув Brexit на життя громадян Британії і Євросоюзу

Вперше в історії Євросоюз не приєднав, а втратив країну - і в Брюсселі не приховують розчарування з цього приводу, втім, Європа нарешті може зітхнути з полегшенням - чотирирічна епопея з Брекзитом добігла кінця