Відповідальність за масштабний теракт у Багдаді взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"

Відповідальність за масштабний теракт у Багдаді взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Напередодні в центрі іракської столиці прогриміли два потужні вибухи, двоє смертників підірвалися просто поруч із велелюдним ринком.

Щонайменше 32 людини загинули. Іще 110 отримали поранення. Це найбільша терористична атака в Багдаді за останні 3 роки. Минулого разу на цій самій площі терористи влаштували теракт у січні 2018 року. Тоді загинули 27 людей.