У Багдаді терористичне угруповання влаштувало масштабний теракт [ Редактировать ]
Відповідальність за масштабний теракт у Багдаді взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Напередодні в центрі іракської столиці прогриміли два потужні вибухи, двоє смертників підірвалися просто поруч із велелюдним ринком.
Щонайменше 32 людини загинули. Іще 110 отримали поранення. Це найбільша терористична атака в Багдаді за останні 3 роки. Минулого разу на цій самій площі терористи влаштували теракт у січні 2018 року. Тоді загинули 27 людей.
по теме
Невідомі активували вибухівку після втечі від спецпризначенців
Пострадавшего парня сразу госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести
В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых
Инцидент произошел, когда рабочие проверяли трубы
Потужний вибух пролунав у середмісті Мадрида. Рвонуло близько третьої години за місцевим часом. За даними видання "Ельпаїс", зруйновано три поверхи будівлі, всередині почалася пожежа