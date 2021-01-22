Брезентовий намет із дерев'яним настилом, лавки замість ліжок та стіл. У таких умовах в Миколаєві безхатченки рятувалися від морозів. На період похолодання для них відкрили пункт обігріву, який насправді є тимчасовим і розрахований на те, аби людина могла ненадовго зайти і погрітися.

Насправді ж намет став єдиним місцем, де люди без даху над головою можуть переночувати.

У невеликому наметі снідають п'ятеро чоловіків. Кажуть, уночі таких як вони людей, яким нікуди подітися, може зібратися до 15. Сплять здебільшого сидячи, поближче один до Одного, або на підлозі.

Прохладно. Но ребята помогают. Я тут спал, подошли Уфо поставили, чтоб я не замерз. Люди помогают, чаю гарячего дают.

Намет розташували на території Лікарні швидкої медичної допомоги. Медики розповідають - сусідство для пацієнтів не вельми приємне, але це єдина альтернатива.

Анастасія Гацуц, медичний директор лікарні швидкої медичної допомоги:

Всі стікалися сюди. Хто самотьоком, хто по швидкій був доставлений. Навіть якщо не було показань, щоб їх сюди привезти, швидкій нікуди їх доставити. В місті відсутні центри як раніше були витрезвителі.

У мобільному наметі безхатькам видають одяг та годують. Звернутися сюди має змогу будь-хто. Але при цьому повноцінно переночувати тут неможливо, кажуть представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Юлія Левкович, регіональний представник уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Миколаївській області:

Миколаївський регіон. Відсутня певна система захисту прав бездомних осіб. Отже, Миколаївська область потребує створення опорного пункту для бездомних осіб, який би працював цілодобово, надавав тимчасовий нічліг, санітарні, медичні послуги та первинну допомогу безхатченкам.

У департаменті соцзахисту запевняють, що цілодобові заклади для людей, які опинилися у тяжких життєвих обставинах, у Миколаєві є. Один - центр реінтеграції для чоловіків. Інший безкоштовно надає тимчасовий притулок і самотнім, і людям з інвалідністю, і особам без визначеного місця проживання. Але більшість безхатченків їхати туди відмовляються.

Ірина Чорна, в.о. директора департаменту праці та соціального захисту м.Миколаїв:

Там є норми, яких потрібно дотримуватися. Їм необхідно не пити, здоровий спосіб життя вести. Але вони не всі бажають знаходитися там.

Ці заклади взимку майже заповнені і потребують розширення. Та грошей у міському бюджеті на 2021 рік на це не передбачено. Як і на відкриття стаціонарного пункту обігріву.