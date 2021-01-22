Pfizer поделится вакциной с бедными странами. Компании Pfizer / BioNTech согласились участвовать в программе доступа к вакцине для бедных стран COVAX, которая была создана по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Официально о сделке объявят 22 января, сообщает Reuters.

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Подробности о размере сделки или цене за дозу, которую будет платить COVAX, пока не сообщаются. Однако известно, что вакцин выделят относительно немного, в основном они будут предназначаться медработникам в странах, которые обслуживает COVAX.

Отмечается, что распространение препаратов от коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов по этой программе должно начаться в феврале. В ВОЗ надеются доставить более 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру в 92 бедные страны в 2021 году.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии сделала заявление о вакцинах для Украины.

ЕС намерен выделить странам - партнерам часть своей вакцины. Это произойдет "как можно скорее", однако точные сроки не определены. Проблема заключается в сроках поставок препаратов, а также в продолжительности иммунного эффекта вакцины.

Также в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

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