Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID [ Редактировать ]
Украина обратилась к Китаю с просьбой в сжатые сроки согласовать разрешение на поставки вакцины от COVID. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Он поблагодарил его за правительственную помощь в течение 2020 года в борьбе с пандемией коронавируса.
Глава украинского МИД также попросил содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт вакцины в Украину.
"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцине не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", - подчеркнул Кулеба.
Ван И заверил, что Китай готов поддерживать Украину в борьбе с COVID-19 до полной победы над пандемией. Стороны также отметили рост объемов торговли на 20% - до рекордных 15 млрд долларов.
Ранее в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.
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