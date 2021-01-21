Украина обратилась к Китаю с просьбой в сжатые сроки согласовать разрешение на поставки вакцины от COVID. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Он поблагодарил его за правительственную помощь в течение 2020 года в борьбе с пандемией коронавируса.

Читайте также Вспыхнул завод по производству вакцины от COVID

Глава украинского МИД также попросил содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт вакцины в Украину.

"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцине не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", - подчеркнул Кулеба.

Ван И заверил, что Китай готов поддерживать Украину в борьбе с COVID-19 до полной победы над пандемией. Стороны также отметили рост объемов торговли на 20% - до рекордных 15 млрд долларов.

Ранее в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Также мы писали о том, что Германия поможет России в регистрации вакцины от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.