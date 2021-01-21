В МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках [ Редактировать ]
Вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.
Об этом в интервью заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.
Он также подчеркнул, что в национальном плане предусмотрена бесплатная вакцинация всего населения. Однако первыми вакцину будут получать медики, пожилые и люди из различных групп риска. Остальных планируют вакцинировать только на пятом этапе, то есть в конце 2021 - начале 2022 года.
По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.
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