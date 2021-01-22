Зеленский объявил в Украине траур [ Редактировать ]
В Украине объявят траур на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых в Харькове. Траурным днем будет 23 января.
Об этом на брифинге в Харькове заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям доложили о текущей ситуации.
"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - отметил глава государства.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Ранее сообщалось, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
Также мы писали о том, что Зеленский прибыл на место трагедии в Харькове.
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