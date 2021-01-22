Пожар в Харькове: в каком состоянии пострадавшие старики (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
После пожара в харьковском доме престарелых в больницах находятся пять человек. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
По словам директора Департамента здравоохранения Харькова Юрия Сороколата, состояние двух пострадавших оценивается как средней тяжести, состояние еще трех пациентов - удовлетворительное. Их лечение оплатят из городского бюджета.
У одного 65-летнего мужчины диагностировано 15% ожогов средней степени. Еще один мужчина 73-х лет отравился угарным газом, и его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще трое пострадавших - мужчины 57-ми и 80-ти лет, а также 81-летняя женщина в шоковом состоянии помещены в отделение паллиативной помощи 17-й городской больницы.
Как сообщали "Подробности", правоохранители до сих пор не установили причины страшного пожара, жертвами которого 15 человек. Основных версий по-прежнему три:
- поджог (занесение постороннего огня);
- неосторожное обращения с огнем или электроприборами;
- замыкание электросети.
Владелец дома престарелых задержан и дает показания. Как оказалось, частный пансионат для стариков работал без каких-либо документов, заявила министр соцполитики Марина Лазебная.
Это заведение функционировало не в правовом поле, его нет в реестре поставщиков социальных услуг. Требования к функционированию таких заведений, где проживают граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, регулируются законом и к таким заведениям есть четкие критерии их деятельности. Поэтому мы сейчас организуем работу по выявлению таких заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг.
Из-за трагедии в Харькове Кабмин на экстренном заседании инициировал масштабные проверки пожарной безопасности в гостиницах, пансионатах и хостелах по всей стране.
По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, из почти сотни заведений для пожилых, проверенных в прошлом году, большинство работали незаконно.
Ранее сообщалось, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
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