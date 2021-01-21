В Харькове объявлен траур [ Редактировать ]
Пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, 21 января.
Отмечается, что пятерых пострадавших в результате пожара госпитализировали. Всего на момент происшествия в доме престарелых находились около 30 человек.
По предварительным данным, сегодня в здании должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление произошло именно возле газового счетчика.
Также стало известно, что сгоревшее здание было построено в 1953 году. Заведение функционировало не в правовом поле, его не было в реестре поставщиков социальных услуг.
Нелегальный дом престарелых размещался на площади в 115 квадратных метров и в нем не были организованы мероприятия по противопожарной безопасности. Отмечается, что это частный дом, также был установлен владелец, который сдал его в аренду.
ГБР начало досудебное расследование из-за пожара в Харькове.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Ранее мы писали о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в Харькове.
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