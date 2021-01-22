Пожар в Харькове: названы основные версии трагедии [ Редактировать ]
Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
По ее словам, основными версиями являются:
- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);
- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- Пожар возник в результате замыкания электросети.
"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - отметила генпрокурор.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Ранее сообщалось, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
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