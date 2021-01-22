Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Читайте также В Совете Европы выразили соболезнования в связи с пожаром в Харькове

По ее словам, основными версиями являются:

Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

Пожар возник в результате замыкания электросети.

"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - отметила генпрокурор.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Ранее сообщалось, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.