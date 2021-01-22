В пятницу, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков на место пожара в доме престарелых. Глава государства заслушает доклад правительственной комиссии о причинах пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что над выяснением причин пожара работает правительственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым.

"Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин. Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три основных версии пожара - поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, а также замыкание электросети.

Также мы писали о том, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром.

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