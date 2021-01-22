Заробити сто мільйонів доларів пропонує американський підприємець і винахідник Ілон Маск. На своїй сторінці у Твіттер він оголосив конкурс технологій уловлення і зберігання вуглекислого газу. Усі подробиці пообіцяв повідомити наступного тижня.

За даними міжнародного енергетичного агентства, зараз у світі вже працює 20 різних систем, що запобігають потраплянню Со2 в атмосферу, ще 30 отримали сертифікати за останні три роки. Але щоб зменшити викиди і врешті стримати глобальне потепління, потрібно більше зусиль, кажуть науковці.

Нові проекти допоможуть знизити показники щонайменше на одну п'яту, а видатки урядів на вирішення кліматичної кризи таким чином скоротяться на 70 відсотків.