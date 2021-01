Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на массовые задержание участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России. В МИД Украины заявили о беспокойстве ситуацией и призвали международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Важно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter призвал не только осудить действия российских властей, но и использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на руководителей РФ.

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.