Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на массовые задержание участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России. В МИД Украины заявили о беспокойстве ситуацией и призвали международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Важно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter призвал не только осудить действия российских властей, но и использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на руководителей РФ.

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021

"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанном на международном праве мирового порядка и правилах поведения цивилизованного мира", – резюмировали в МИД.

"Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", – говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что власти РФ продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

К сожалению, российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановление верховенства права, продолжает применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как ранее сообщалось, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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