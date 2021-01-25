В китайском городе Далянь случился взрыв на газопроводе. Трагедия унесла жизни 2 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Катастрофа произошла около 6 часов утра, когда большинство жителей мирно спали, в жилом комплексе нового района Цзиньпу. По предварительным данным правоохранителей, детонация газопровода произошла в связи с утечкой газа у компании Тяньчэн Жаньци.

Отмечается, что после взрыва 10 автомобилей, припаркованных в радиусе разлета обломков, получили различные повреждения, часть из них загорелась. При этом, раненные граждане получили повреждения осколками от стекол из домов.

Читайте также, в Таиланде произошел взрыв на газопроводе. В результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадали полицейский участок, около 20 транспортных средств, а также 10 домов, а несовместимые с жизнью травмы получили 2 человека.

Кроме того, в Египте рецидивисты взорвали газопровод. Перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись, известно, что пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

Ранее мы писали, что на газопроводе в Иране случился взрыв, в результате которого 5 человек погибли. Инцидент произошел между городами Ахваз и Махшехр, недалеко от Персидского залива.

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