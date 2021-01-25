Один из спасенных после пожара в доме престарелых в Харькове скончался в хосписе больницы №17. 83-летнего мужчину перевели туда после пожара.

Об этом сообщила заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".

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По словам Горбуновой-Рубан, мужчина умер из-за возраста и общего состояния, не связанного с пожаром.

"Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам", - отметила чиновница.

Информацию о смерти пациента "Суспільному" также подтвердил главный врач больницы №17 Дмитрий Черепов.

После пожара из пансионата в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три основных версии пожара - поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, а также замыкание электросети.

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