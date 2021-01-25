Пожар в Харькове: умер один из спасенных [ Редактировать ]
Один из спасенных после пожара в доме престарелых в Харькове скончался в хосписе больницы №17. 83-летнего мужчину перевели туда после пожара.
Об этом сообщила заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".
По словам Горбуновой-Рубан, мужчина умер из-за возраста и общего состояния, не связанного с пожаром.
"Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам", - отметила чиновница.
Информацию о смерти пациента "Суспільному" также подтвердил главный врач больницы №17 Дмитрий Черепов.
После пожара из пансионата в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.
Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три основных версии пожара - поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, а также замыкание электросети.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов
Власника пансіонату та сімейну пару, яка організувала цей бізнес, а також їхнього адміністратора взяли під варту. Суд залишив усіх на два місяці у СІЗО без права на заставу
У Харкові сьогодні день жалоби. Напередодні там сталася пожежа у приватному хоспісі для літніх людей, внаслідок якої 15 мешканців притулку загинули у вогні. Ще п'ятеро, яким удалося вижити, наразі у лікарнях міста
Президент Украины объявил 23 января траурным днем из-за пожара в Харькове
В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых