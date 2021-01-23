В пятницу, 23 января, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев прокомментировал смертельный пожар, который вспыхнул в доме престарелых и забрал жизни 15 человек. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на Youtube.

"Все, кто там был, все погибли", - сообщил министр.

Судя по его словам, спаслись только те люди, которые в момент ЧП находились на первом этаже. Чиновник добавил, что на окнах дома были решетки.

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"То есть, не было никакого шанса оттуда выбраться тем, кто там был. Мы понимаем, что это маломобильные люди", - сказал Чернышев.

Он также сообщил, что расследование трагедии должны завершить до 19 февраля.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Ранее сообщалось, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.

Также мы писали о том, что Зеленский прибыл на место трагедии в Харькове.

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