"Без шансов": в Кабмине прокомментировали пожар в Харькове [ Редактировать ]
В пятницу, 23 января, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев прокомментировал смертельный пожар, который вспыхнул в доме престарелых и забрал жизни 15 человек. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на Youtube.
"Все, кто там был, все погибли", - сообщил министр.
Судя по его словам, спаслись только те люди, которые в момент ЧП находились на первом этаже. Чиновник добавил, что на окнах дома были решетки.
"То есть, не было никакого шанса оттуда выбраться тем, кто там был. Мы понимаем, что это маломобильные люди", - сказал Чернышев.
Он также сообщил, что расследование трагедии должны завершить до 19 февраля.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Ранее сообщалось, что пятницу, 22 января, в Харькове объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
Также мы писали о том, что Зеленский прибыл на место трагедии в Харькове.
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