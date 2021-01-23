Пожар в доме престарелых Харькова: арестован четвертый подозреваемый [ Редактировать ]
В субботу, 23 января, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу уже 4 подозреваемого по делу о пожаре в доме престарелых "Золотое время", им оказался администратор дома - 34-летний Игорь Мирончук. Об этом сообщает "Суспільне".
По данным СМИ, 34-летний подозреваемый полностью отрицал свою причастность к работе в доме, якобы он не являлся администратором хосписа, как утверждает следствие.
Также он уверял, что он лишь помогал, "был сотрудником, старшим с сиделками" и якобы работал там совсем на волонтерских началах.
Но, по данным прокуратуры, арендаторы платили Мирончуку деньги за его работу.
Важно, что адвокаты Мирончука утверждали, что он не был администратором в доме престарелых, также они утверждали, что подозреваемый якобы пытался эвакуировать людей во время пожара и "сам едва не сгорел".
Бывший наркоман, который проходил реабилитацию в этом реабилитационном центре. Он медбрат, выучился на медбрата и там не работал управляющим ... он вынес пять человек. Он сам едва не сгорел. У него куртка сгорела
Стоит отметить, что Киевский райсуд Харькова завершил рассмотрение ходатайств прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемым. Все они будут находиться под стражей. На обжалование у защиты есть пять дней.
34-летнего Игоря Мирончук взяли под стражу на два месяца по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности в пансионате "Золотое время" в Харькове.
Как ранее сообщалось, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
Читайте также, Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в частном доме престарелых "Золотое время" - 67-летнего владельца здания Славик Акопян и жену арендатора Ольгу Кравченко, которая руководила учреждением.
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