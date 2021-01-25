Там до правоохоронців регулярно надходять листи про вибухівку в школах та дитсадках

Чергове замінування в Одесі. Там до правоохоронців регулярно надходять листи про вибухівку в школах та дитсадках. Навіть сьогодні написали про небезпеку аж у трьохсот сімдесяти трьох освітніх закладах міста. Усіх їх мають перевірити правоохоронці.

Як це б'є по бюджету та чи можливо знайти псевдомінерів, з'ясовував Андрій Анастасов.

П'ятнадцяте січня: надходять повідомлення про замінування ста вісімдесяти п'яти дитсадочків Одеси. За кілька днів - ситуація повторюється: вибухівка нібито закладена в успіх дошкільних закладах міста. Згідно з інструкцією, вихователі виводять малюків на вулицю та просять батьків забрати дітей.

Олеся Шуміловська, директор Одеського дошкільного навчального закладу №29:

Самое длительное время по эвакуации у нас заняло в зимний период - то есть это надо было детей одеть - четыре минуты двенадцать секунд. Действительно, было немного жутковато, никто не знает: это ложное или неложное - вы ж сами понимаете: мы не знаем, у кого что в голове. Это действительно стресс, для всех стресс!

Батьки, залишивши всі справи, мчать до садочків, а от самі діти не повинні ні про що здогадуватись: ніякої паніки й метушні. Евакуація відбувається у формі веселої гри і щоразу це імпровізація вихователів.

Вероніка Пархоменко, вихователь Одеського дошкільного навчального закладу №29:

Я своїм дітям казала, що в мене сьогодні дуже-дуже багато справ вдома і тому мені треба вас швидко-швидко роздати, а вони: а чим ти будеш дома займатися? Кажу: дуже багато справ! А яких, розкажи! І я тоді вже вигадую, що мені потрібно і їсти готувати і прибирати! Кажуть: а що ти ввечері робила? Кажу: відпочивала!

Надзвичайним випробуванням псевдомінування стало для правоохоронців. Через велику кількість дитсадочків їх перевіряли від ранку до ночі. Працювали понад сотня поліцейських та різні підрозділи.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:

Таких як Державна служба з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція, кінологи і вибухотехніки. В середньому наші поліцейські витратили на обстеження одного дитячого садочка від однієї години до двох годин.

У поліції кажуть: для держави це величезні збитки, адже витрати на пальне, залучення спецтехніки - це все бюджетні кошти. Та головне у цей самий час в Одесі хтось міг реально потребувати допомоги правоохоронців.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:

Ми дійсно знімаємо вказаних працівників з інших завдань, які у них поставлені згідно заяв та повідомлень громадян, і багато громадян чекають тривалий час слідчо-оперативну групу щодо крадіжок їх власного майна, крім того, це можливі факти грабунків, розбійних нападів.

В обох випадках мінування виявилися фейковими. Відомо, що сповіщення про них були надіслані електронною поштою. Наразі правоохоронці шукають зловмисників, залучили Департамент кіберполіції, але деталі не розголошують. "Жартівникам" за це загрожує до восьми років позбавлення волі.