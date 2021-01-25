На Черкащині колишнього вчителя і активіста судять за допис у соцмережі

Украй небезпечний пенсіонер. На Черкащині колишнього вчителя і активіста судять за допис у соцмережі. У статті - заклики до повалення влади. Згідно з нею, чоловікові загрожує до трьох років в'язниці. У грудні ще на етапі розслідування "Подробиці" уже розповідали про цю історію. І от тепер вона отримала продовження.

Від самого ранку Чигиринський районний суд оточений поліцією та судовою охороною. Сьогодні тут слухають справу державного значення. Щоправда, обвинувачений на засідання прийшов не під конвоєм, а сам. Пан Володимир радіє, що перед цим встиг до церкви сходити.

Та спокій у душі пенсіонера навряд чи скоро оселиться - стаття занадто серйозна. Володимира Терещенка звинувачують у закликах до насильницького повалення влади.

Причиною всьому цей допис у Фейсбуці. Його колишній вчитель поширив на своїй сторінці ще у вересні 2018 року, а вже у 2020 отримав за це підозру від СБУ. Підтримати пенсіонера до суду прийшли жителі Чигирина. Та через карантинні обмеження поліція всіх не впустила.

Засідання почалось із вступної промови державного обвинувача. Прокурор зачитав, у чому ж саме звинувачують колишнього педагога.

Водночас цей злочин вчинений проти України, а саме основ національної безпеки нашої держави. Публікація, яка є агресивною і направлена проти влади і безпеки громадян - негативна до української державності.

У своєму коментарі прокурор пояснив - таких дописів із критикою влади в соцмережах багато, але саме на цей поширюється кримінальна відповідальність. У сторони обвинувачення навіть є висновок лінгвістично-семантичної експертизи.

Микола Мартинюк, прокурор відділу нагляду за дотриманням законів органами СБУ та ДПС Черкаської обласної прокуратури:

Водночас є певні заклики, які для когось, як так можна сказати, рушійною силою стати, розумієте? Це зібрати масові протести для того, щоб не просто висловити свою позицію, а щоб руйнувати, знищувати, вбивати.

Та сам обвинувачений себе винним не визнає. Його захисниця пояснює, у дописі навіть назви країни, на повалення ладу якої нібито зазіхнув пенсіонер, не зазначено.

Людмила Геращенко, адвокат підсудного:

Закликає до повалення конституційного ладу та державної влади якої країни? От питання? Навіть не написано, що конституційний лад України, Росії, або Гондурасу вибачте, Непалу не в образу буде цим державам сказано. Навіть не конкретизована на який конституційний лад нібито посягав мій підзахисний.

За цей допис Володимир Терещенко може поплатитись трьома роками позбавлення волі й конфіскацією майна. Сьогоднішнє засідання тривало недовго - прокурор наполіг на допиті свідків обвинувачення, а вони до суду не з'явились. Наступне засідання перенесли на 15 лютого.