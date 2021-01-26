Руководство социальной сети Twitter выпустило программу Birdwatch, которая будет использоваться для обнаружения и удаления неправдивой информации на ее просторах.

Новая программа поможет в скоростном темпе определять неправдивую информацию, а также, с не меньшей оперативностью удалять ее.

Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать посты, раскрывающие содержание. Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение ложной информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными. В конечном итоге мы стремимся сделать посты видимыми непосредственно в самих твитах.

Отмечается, что все детали проекта будут собраны на веб-сайте Birdwatch и в настоящее время к странице имеет доступ только небольшая часть пользователей Twitter. Разработчики решают проблему с манипуляцией и авлением на новое ПО. О сроках официального запуска проекта пока не сообщается.

Ранее мы писали, что Twitter назначил всемирно известного хакера главой службы безопасности. Он будет отвечать за широкий круг вопросов – от технических ошибок до дезинформации.

Кроме того, Twitter будет удалять фейки о COVID-вакцине уже. Сначала начнут уничтожать сообщения с наиболее обманчивой информацией о вакцинах против коронавируса.

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