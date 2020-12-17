Твіттер почне видаляти фейки про COVID-19 [ Редактировать ]
Твіттер видалятиме фейки про COVID-вакцини вже з наступного тижня. Повідомили у самій компанії. Спершу знищуватимуть повідомлення з найбільш оманливою інформацією щодо вакцин проти коронавірусу.
Приміром, що епідемія вигадана і лікувати COVID-19 не потрібно. Такі вважають найшкідливішими. А за кілька тижнів почнуть маркувати і твіти з потенційно оманливою інформацією. Їх позначатимуть як "спірні".
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