Твіттер видалятиме фейки про COVID-вакцини вже з наступного тижня

Твіттер видалятиме фейки про COVID-вакцини вже з наступного тижня. Повідомили у самій компанії. Спершу знищуватимуть повідомлення з найбільш оманливою інформацією щодо вакцин проти коронавірусу.

Приміром, що епідемія вигадана і лікувати COVID-19 не потрібно. Такі вважають найшкідливішими. А за кілька тижнів почнуть маркувати і твіти з потенційно оманливою інформацією. Їх позначатимуть як "спірні".