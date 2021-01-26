Группа компаний Метинвест за год потратила более 30 миллионов гривень на повышение уровня безопасности и условий труда для рабочих / фото metinvestholding.com

Безопасность на производстве и социальная ответственность за работников стала одним из важнейших вызовов для работодателей во время пандемии.

В Украине этот мировой тренд активно внедряют мощные промышленные предприятия.

Так, например, группа компаний Метинвест за год потратила более 30 миллионов гривень на повышение уровня безопасности и условий труда для рабочих, говорится в сюжете 5 канала.

Журналисты выяснили, что на предприятиях группы действует специальная программа повышения комфорта для рабочих. Так на комбинатах имени Ильича и "Азовсталь" отремонтированы более двух тысяч квадратных метров помещений для быта и отдыха персонала, закуплена новая техника. Кроме того, на меткомбинате имени Ильича усилили безопасность труда за счет модернизации освещения на промышленных площадках.

"Конечно, начиная, например, с элементарных, скажем там, средств индивидуальной защиты, или тестирования рабочих, или создания определенных карантинных условий на предприятия - это все люди делают, это уже норма. На большинстве промышленных предприятий это норма" - рассказал журналистам Руслан Ильичев, гедиректор Федерации работодателей Украины.

"Многие чиновники любят гордиться тем, что они более помогают там работникам, чем работодателям. Но на самом деле, поверьте, нет ничего ценнее сегодня у каждого бизнеса, чем люди", - подчеркнул он.

Также журналисты пообщались с экспертами отрасли. По их мнению, инвестиции бизнеса в собственное развитие, а особенно в человеческий капитал станут драйверами экономического восстановления Украины.

"Нельзя говорить, что не вкладываются деньги в украинские предприятия. 21 год, а особенно 22, по прогнозам МВФ, Всемирного банка и ведущих инвестбанков мира, будут рекордными годами роста мировой экономики. Этот процесс уже начался. Мы видим рекордный рост цен на аграрную продукцию на Чикагской бирже и на продукцию украинской металлургии на Лондонские биржи металлов. Наш экспорт только металлургический вырос на 58 процентов за декабрь месяц. Это все равно поступление валютной выручки, и это рост благосостояния украинцев", - рассказал Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook.