"Телефонний тероризм" на замовлення. У Запоріжжі затримали хлопця, який кілька років надсилав погрози про мінування різних об'єктів не лише в Україні, а й навіть за кордоном. Що про нього відомо? - з'ясували наші кореспонденти.

Це кадри затримання телефонного мінера. На його орендовану квартиру оперативники СБУ нагрянули о шостій ранку.

Телефонного терориста правоохоронці вистежували давно. На його рахунку кілька сотень хибних повідомлень про мінування. В переліку - вокзали, торговельні центри, атомні станції, гребля Дніпрогесу та інші об'єкти.

І не лише в Україні, а й за кордоном. Та найбільше клопоту він завдав ось цій запорізькій школі. Минулої осені тут дев'ятнадцять разів евакуйовували учнів. Заняття зривались чи не щодня.

Олена Іванішина, директорка школи № 106 м. Запоріжжя:

Вже нароботана схема. Діти вже знали що робити. Педпрацівники були всі уважні. Слідкували за дітьми.

Неабияк налякані були і батьки учнів, які фактично чергували біля школи.

Валентина Лузан, жителька Запоріжжя:

Мне кажется это какой-то больной человек. От больной человек. Я не знаю, чем дети помешали. Чи кто и зачем. Я не могу даже. Я взрослый человек и я даже не могу понять, почему.

Телефонним терористом виявився вісімнадцятирічний юнак. Він кілька років надсилав хибні повідомлення на електронні скриньки СБУ та Нацполіції.

Сергій Левченко, речник начальника управління СБУ України в Запорізькій області:

За версією слідства мешканець Запоріжжя створив в одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за грошові кошти приймав замовлення на псевдомінування різних об'єктів.

Такса була від кількох сотень, до кількох тисяч гривень. Зараз хлопець під домашнім арештом. У родичів, які мешкають в одному із сіл поблизу Запоріжжя.

Більш говіркі виявились сусіди. Кажуть, юнака в селі давно не бачили, він вчився у Запоріжжі.

Світлана Логвиненко, жителька с. Степне Запорізького району:

Ну он так все время был какой-то вроде бы как чуть-чуть интересный. Сам по себе.

В поліції кажуть - за такі розваги юнак може опинитися за грати на 8 років.

Олена Лебединська, начальниця відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області:

Працівники поліції нагадують, що злочин вважається скоєним, з моменту, коли зловмисник повідомив інформацію про нього в будь-яку організацію, не залежно від того, чи є загроза реальною.

Правоохоронці також перевіряють причетність юнака до серії мінувань і в інших регіонах. Зокрема - Одесі. Там лише за останні тижні вже чотири рази перевіряли сотні дитсадків на наявність вибухівки.