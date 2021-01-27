Власти США рассчитывают летом этого года приобрести еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer и Moderna. Об этом президент США Джо Байден заявил, выступая в Белом доме, передает NBC.

Это еще 100 млн доз вакцины от Pfizer и 100 млн доз от Moderna... Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 млн доз будут поставлены летом.

Американский лидер уточнил, что указанные дозы препаратов уже "заказаны" и выразил надежду на то, что администрация вскоре "сможет подтвердить закупку".

Президент США пояснил, что таким образом общее число заказанных властями доз вакцин от коронавируса увеличится с 400 млн до 600 млн.

Этого количества вакцин достаточно, чтобы полностью привить 300 млн американцев к концу лета или началу осени.

Глава Белого дома также сообщил, что власти увеличат поставку доз вакцин от коронавируса штатам и территориям до 10 млн еженедельно.

Программа вакцинации (доставшаяся от прошлой администрации США) оказалась в худшем состоянии, чем мы ожидали... После рассмотрения нынешней ситуации с обеспечением вакцинами, планами производства, я хочу объявить о том, что мы увеличим отправку доз вакцин штатам и территориям с 8,6 млн до, минимум, 10 млн еженедельно.

По мнению президента, ситуация с коронавирусом до наступления позитивных тенденций еще ухудшится.

Суровая правда состоит в том, что пройдут месяцы, пока большинство американцев получит вакцину. В течение ближайших месяцев не вакцины, а маски будут лучшей защитой от коронавируса. Как заявили эксперты, ношение масок до апреля поможет сохранить 50 тыс. жизней. Поэтому я поручил носить маски в течение предстоящих 100 дней.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявили более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 424 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Как сообщали "Подробности", в США обнаружили первый случай "бразильского" штамма COVID.