Использование вакцины от коронавируса, производства компании Moderna может вызвать опасность для здоровья беременных женщин и подростков до 18 лет. К такому заключению пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения.

По их словам, препарат от американской компании является небезопасным для людей с тяжелой аллергией на какой-либо компонент вакцины. В случае, если женщины в ожидании ребенка работают в сфере медицины, то вакцинация препаратом будет возможной.

Отмечается, что препарат является эффективным для использования людям, страдающим хроническими заболеваниями. При этом, люди из групп с ослабленным иммунитетом можно делать инъекцию только после консультаций. Вакцина от Moderna дает человеческому организму от коронавируса на 92%.

Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID. ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19. Таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский дал указание главам областей подготовить план вакцинации граждан. Он должен быть очень детальным. Международные переговоры о закупке препарата от COVID-19 находятся на финальной стадии.

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