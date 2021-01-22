В пятницу, 22 января, фармацевтическая компания Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз своей вакцины от COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX. Такой объем компания намерена предоставить в этом году.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ (к вакцинам, - ред.), как и остальной мир, что позволит нам сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

В компании отказались назвать стоимость контракта. Компания намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

Однако некоторые эксперты заявляют, что 40 млн доз вакцины слишком маленькое число, так как инициатива рассчитана на поддержку жителей по меньшей мере 92 стран.

Ранее главный врач Moderna Тал Закс заявил о том, что вакцина от коронавируса способна обеспечить годовой иммунитет. В компании планируют изучить, способно ли введение третьей дозы усилить защиту.

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