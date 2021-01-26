Во вторник, 26 января, в штате Миннесота (США) выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который в последние недели стремительно распространялся в Бразилии. Сейчас инфицированный им человек находится в изоляции.

По данным департамента здравоохранения Миннесоты, случай произошел с местным жителем, который недавно путешествовал в Бразилию. Новый штамм у него был обнаружен путем геномного секвенирования случайных образцов крови в рамках программы наблюдения.

Отмечается, инфицированный сообщил о плохом самочувствии в первую неделю января и сделал тест 9 января. В департаменте здравоохранения заявили, что продолжают расследование этого случая.

Ранее мы сообщали, что "британский" штамм коронавируса зафиксировали в Сербии.

Также мы писали, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

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