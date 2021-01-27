Кабинет министров Украины продлил в 2021 году страховые выплаты медицинским работникам, которые заразились COVID-19.

В среду, 27 января, правительство одобрило соответствующий проект постановления. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Так, документ продлил право медицинских работников на одноразовую страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Страховые выплаты для трудоспособных лиц предусмотрены в размере не менее 300 прожиточных минимумов.

Также продолжено право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID, на разовую страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине стартует новая программа медицинских гарантий. Приоритет программы - лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Украине таких людей более двух миллионов.

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