В Вильнюсе (Литва) в Сантаришкской клинике после первой вакцинации от COVID-19 болезнь обнаружили у 79 медиков. Профессор инфекционного отделения клиники Лигита Янчорене заявила, что люди были носителями вируса еще до прививки.

"Это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там четко сказано, что после первой дозы через 12 дней опасность заражения снижается примерно на 20%", - сказала она.

Профессор также отметила, что 95% эффективность от коронавируса появляется только через неделю после второй прививки.

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Кроме того, во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций.

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