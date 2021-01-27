Щоб зупинити поширення мутованих варіацій коронавірусу, в Німеччині на карантин закривають цілі клініки та підприємства

Щоб зупинити поширення мутованих варіацій коронавірусу, в Німеччині на карантин закривають цілі клініки та підприємства. А уряд обговорює, чи не варто на певний час взагалі припинити авіасполучення. Тетяна Логунова розкаже більше.

Уже кілька днів ця берлінська лікарня не приймає нових хворих. Після того як у кількох десятків пацієнтів і медпрацівників виявили зараження британським штамом коронавірусу, клініку закрили на карантин. Відвідувати хворих - категорично заборонено.

Персонал, з роботи додому і назад, возять спеціальними шаттлами. І просять працівників лікарні весь вільний час проводити вдома, контактуючи лише із членами родини.

Патрік Ларшайд, керівник служби охорони здоров'я берлінського району Райнікендорф:

Якщо персонал лікарні, за найгіршого сценарію, заразить когось із членів своїх родин, ми будемо в змозі локалізувати поширення мутованого вірусу. Тому поки що немає причин ставати фаталістами і казати - все, цей вірус уже шириться Берліном.

Зупинити поширення британського штаму намагаються і в Баварії. У місті Байройт на суворий карантинний режим перевели одну з найбільших лікарень міста.

Томас Болінгер, головний лікар клініки Байройта:

Станом натепер позитивний тест на коронавірус у нас отримали 80 пацієнтів і понад сотня співробітників. Підозра на зараження британським штамом - поки що в одинадцяти людей. Наразі ми проводимо дослідження, аби зрозуміти повну картину.

Обмеження такі самі, як і в Берліні. Нових пацієнтів клініка не приймає, персонал пересувається за маршрутом "дім-робота-дім".

Томас Болінгер, головний лікар клініки Байройта:

Ми й досі не знаємо, хто заніс цей мутований штам до лікарні. У ЗМІ писали про пацієнта, який нещодавно повернувся з Британії і потрапив до нашої клініки. Але можу вам сказати, що це точно був не він.

А в Гамбурзі на самоізоляцію відрядили пів тисячі працівників концерну "Ейрбас". У двадцяти співробітників виявили зараження новим видом COVID-19. Втім, про який саме штам ідеться, наразі невідомо.

Нові варіації коронавірусу в Німеччині наразі вважають найбільшою загрозою для епідемічної ситуації. Ці штами не агресивніші, але заразніші. Німці бояться, що в разі їхнього швидкого поширення система охорони здоров'я країни не впорається зі стрімким приростом хворих.

Щоб не допустити поширення нових штамів, німецький уряд може ще більше посилити і без того суворі карантинні обмеження. Серед пропозицій - посилення контролю на кордонах і обмеження польотів. Міжнародне авіасполучення пропонується звести до абсолютного мінімуму.