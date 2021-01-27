Манускрипт Наполеона виставили на аукціон у Парижі. Лот оцінюють майже в мільйон євро. Рукопис містить 74 сторінки, датований останніми роками життя Бонапарта, коли той жив у вигнанні на острові Святої Єлени. Текст під диктовку Наполеона занотував генерал Бертран - відданий помічник імператора.

А Наполеон власноруч вносив правки і малював схеми. У манускрипті йдеться про одну з найбільших звитяг полководця - битву під А устерліцем. У 1805 році французька армія під його командуванням здолала війська Російської та Австрійської імперій.