У Парижі виставили манускрипт Наполеона на аукціон [ Редактировать ]
Манускрипт Наполеона виставили на аукціон у Парижі. Лот оцінюють майже в мільйон євро. Рукопис містить 74 сторінки, датований останніми роками життя Бонапарта, коли той жив у вигнанні на острові Святої Єлени. Текст під диктовку Наполеона занотував генерал Бертран - відданий помічник імператора.
А Наполеон власноруч вносив правки і малював схеми. У манускрипті йдеться про одну з найбільших звитяг полководця - битву під Аустерліцем. У 1805 році французька армія під його командуванням здолала війська Російської та Австрійської імперій.
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Рукопис містить 74 сторінки, датований останніми роками життя Бонапарта, коли той жив у вигнанні на острові Святої Єлени
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