Депутати пішли війною на колекторів! Більше - жодних нічних дзвінків та погроз. Народні обранці пропонують створити єдиний реєстр колекторних установ, з якими можуть працювати банки та фінансові установи.

Поки що законопроєкт ухвалили лише в першому читанні. Усі подробиці - у матеріалі.

Уткнувшись у телефон, нардепи у пів вуха слухають виступи колег. А на порядку денному - низка важливих законопроєктів. Серед них - документ, який має приструнити колекторів.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Деколи колектори ведуть себе просто як бандугруповання. Вони діють аморально, психологічно вбивають людей, коли приходять до них додому, коли їм погрожують, хапають на вулицях, тобто діють методами, далекими від юридичної нормальної практики.

І діяльність колекторів не регулює жоден закон. А нардепи пропонують, аби Нацбанк створив реєстр колекторських компаній і прописав їхні права. Тож дзвонити родичам, до прикладу, і вимагати погашення кредиту - буде вже протизаконним.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Дуже часто це переходить будь-які межі, коли телефонують по 10 разів на день, в нічний час, фактично там тероризують. Нацбанк буде регулювати етику цього ринку.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Установи зможуть працювати тільки з тими колекторами, які є в реєстрі, якщо цей колектор не порушує права громадян, і порушує ті норми, які визначені законом, а це розповсюдження інформації про людину, дзвінки з 8 вечора до 8 ранку, приниження людини, якщо норми порушується колектором, він виключається з реєстру і фінансова компанія і банк зобов'язаний розірвати з ним договори.

І майже вся зала документ у першому читанні підтримала. А от наступний, про так зване самоврядування медичних професій, депутати з тріском провалили.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Мають бути якісь органи самоврядування медичних професій, ніхто не знає які це органи, як вони будуть створені, на яких засадах вони мають функціонувати, і є великий острах з боку лікарів, що в результаті цього хтось захопить владу в" умовній" організацій яка об'єднує, умовно, всіх стоматологів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Создается 3 или 4 палаты - палаты, которые дают разрешения стоматологам, медсёстрам, врачам, и эти врачи и медсёстры, которые там будут по задумке авторов этих законов - должны будут делать взносы, и лицензию получать только в этих палатах, то есть создаётся орган, который будет фильтровать, у нас и так врачей и медсестёр не хватает, а они ещё с них собираются брать поборы. Авторы этих законов хотят создать коррупционную схему.

І якщо сьогодні під куполом було більше законодавчого, то завтра на кону - політичне. Передусім - друга спроба призначити міністра енергетики.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Монобільшість хоче внести пана Вітренко все ж таки на призначення і першим віцепрем'єром, і міністром енергетики, все інше буде після цього кадрового рішення, якщо воно відбудеться.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Наша фракція ніколи не підтримає пана Вітренка на будь-яку посаду, ви знаєте, що пан Вітренко це один з керівників НАК "Нафтогазу". Ви знаєте, що є державний аудит, де встановлено, що за останні 7 років з країни через НАК "Нафтогаз" виведено 225 млрд грн незаконно, практично вкрадено в України. Це ті гроші, які забрали в людей в якості завищених тарифів.

Утім у монобільшості представлення кандидатури вже оформили. Тепер - справа за Кабміном. Винятково бюрократична.