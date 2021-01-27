В верхней палате Конгресса США не хватит голосов для объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет издание The Hill.

Для процедуры, очевидно, не хватит 17 голосов.

Так, республиканец Рэнд Пол 26 января инициировал в Сенате голосование, в ходе которого предложил признать неконституционным процесс импичмента Траму. Его поддержали 45 республиканцев. Еще 5 оказались на стороне демократов в этом вопросе.

Во время голосования к демократам присоединились республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

В Сенате США сейчас по 50 представителей Республиканской партии,

48 - представителей Демократической партии,

2 - позиционируют себя как независимые.

Всего - 100 депутатов.

Для того, чтобы принять решение по импичменту, его должны поддержать двумя третями голосов (67 из 100). Итак демократам нужно заручиться поддержкой еще 12 республиканцев.

Напомним, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. "За" проголосовали 232 человека, против - 197. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат.

В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

Ранее мы писали о том, что Трамп открыл "офис бывшего президента".

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