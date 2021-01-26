Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде. В пресс-релизе его называют "офисом бывшего президента".

По информации издания, офис будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

"Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.

Отметим, что Дональд Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января.

В тот день он отправился из Белого дома во Флориду. 8 февраля в Сенате начнется рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, Джо Байден официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового главы государства, перед высоким постом он работал сенатором от штата Делавэр.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проконсультировалась с сенаторами-демократами о готовности Сената начать рассматривать вопрос импичмента Дональда Трампа.

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