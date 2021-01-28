Прожитковий мінімум по-новому та фіксована індексація. Уряд розробив низку законопроєктів про посилення і осучаснення соцгарантій. У Кабміні, зокрема, хочуть змінити підхід до розрахунку прожиткового мінімуму та усунути його вплив на формування інших виплат, наприклад, розміру штрафів або податків.

Їх визначатимуть за іншим методом. Також урядовці пропонують зафіксувати постійну дату індексації пенсій. І здійснювати її щорічно в березні