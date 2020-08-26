Директорка, психологиня, депутатка: в Украине узаконили феминитивы [ Редактировать ]
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило изменения в Национальный классификатор профессий в соответствие новому украинскому правописанию, одобренному Кабмином 22 мая 2019 года. Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики.
В документе профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде - экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея и т.д.
Однако сотрудницы при внесении записи в кадровую документацию могут потребовать адаптировать название профессии для обозначения лица женского пола. В качестве примеров приведена адаптация профессий:
- инженер - инженерка;
- станочник широкого профиля - станочница широкого профиля;
- социолог - социологиня.
Ранее сообщалось, что в Украине официально появилась новая медицинская профессия.
по теме
В Украине продлят адаптивный карантин
Такое решение приняли из-за увеличения случаев коронавирусной инфекции в стране
МОЗ разработает рекомендации к местным выборам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации
Кабмин сменил руководителя Гостаможслужбы
Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа
Украина готова приютить 5 тысяч ІТ-специалистов из Беларуси
Недавние перебои с доступом к интернету и мобильной связи вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну