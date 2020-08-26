Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило изменения в Национальный классификатор профессий в соответствие новому украинскому правописанию, одобренному Кабмином 22 мая 2019 года. Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики.

В документе профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде - экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея и т.д.

Однако сотрудницы при внесении записи в кадровую документацию могут потребовать адаптировать название профессии для обозначения лица женского пола. В качестве примеров приведена адаптация профессий:

инженер - инженерка;

станочник широкого профиля - станочница широкого профиля;

социолог - социологиня.

Ранее сообщалось, что в Украине официально появилась новая медицинская профессия.