3 июня финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", - отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Напомним, в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского провописания.