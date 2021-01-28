До конца текущей недели - и месяца - по Украине будет идти снег. Местами будет до 8 градусов мороза.

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток на большей части территории страны временами небольшой, местами умеренный снег, в юго-восточной части и на Закарпатье - с дождем, ночью 30 января в Карпатском регионе значительный снег.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Температура ночью 1-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 1-7° тепла.

В Киевской области завтра небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Ранее украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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