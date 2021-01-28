Как минимум до пятницы, 29 января, в Киеве будет продолжаться снегопад. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Улицы "спасают" более 500 работников бригад по ручной уборке снега

Читайте также Морозы и сугробы по колено: синоптики шокировали прогнозом погоды

Так, в городе обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие пешеходные переходы, спуски в подземные пешеходные переходы и лестницы.

В то же время, грузовикам временно запретили въезжать в Киев. Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Ранее украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.