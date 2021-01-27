Украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни [ Редактировать ]
В Украине в ближайшие два дня ожидается сложная ситуация на дорогах из-за непогоды. Водителей призвали не садиться за руль без необходимости. Об этом рассказал на брифинге глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Отмечено, что сейчас техника дорожных служб работает, прежде всего, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
"Ближайшие два дня будут очень сложными для всех. Для дорожных служб, для водителей, для спасательных служб, полиции. Сейчас вот двое суток лучше лишний раз не выезжать", - заявил Кубраков.
Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.
Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.
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