В Украине в ближайшие два дня ожидается сложная ситуация на дорогах из-за непогоды. Водителей призвали не садиться за руль без необходимости. Об этом рассказал на брифинге глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Отмечено, что сейчас техника дорожных служб работает, прежде всего, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

"Ближайшие два дня будут очень сложными для всех. Для дорожных служб, для водителей, для спасательных служб, полиции. Сейчас вот двое суток лучше лишний раз не выезжать", - заявил Кубраков.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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