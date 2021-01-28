Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей получил прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата.

Священнослужитель получил спасительный укол в стамбульской университетской клинике САРА. К тому же, он призвал верующих как можно быстрее привиться, дабы остановить распространение пандемии COVID-19 в мире.

По этому случаю патриарх поблагодарил врачей и медицинский персонал клиники и в лице всех их коллег во всем мире за их самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, какой фирмы препарат получил патриарх, при этом в интернете появилась информация о том, что это вакцина от китайской компании Sinovac. В преддверии вакцинации, Варфоломей подтвердил свое желание сделать прививку.

Ранее мы писали, что гендиректор компании "Майкрософт" Билл Гейтс привился от коронавируса. Однако миллиардер в публикации не уточнил, дозу какой именно вакцины он получил.

Кроме того, разработчик украинской вакцины от коронавируса, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов привился препаратом компании Moderna. Сделать прививку от коронавируса в США можно, не выходя из автомобиля.

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