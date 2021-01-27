Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что некоторым людям противопоказана вакцинация от коронавируса. Это касается тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем - иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни.

Также не стоит прививаться во время любых инфекций, даже самых безобидных - банальных ОРВИ, и конечно же тем, у кого тест на COVID-19 положительный.

Причем ПЦР-тест может показывать у вас отсутствие вируса, но тест на антитела покажет иммуноглобулины igM, это также является противопоказанием к вакцинации.

Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус спрятался, сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция. В этом случае тоже нельзя прививаться.

Анча Баранова добавила также, что наличие антител igG и отсутствие igM указывает на постковидное состояние. Но в таком случае вакцинироваться смысла уже нет - вы переболели и у вас выработался иммунитет.

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Кроме того, использование вакцины от коронавируса, производства компании Moderna может вызвать опасность для здоровья беременных женщин и подростков до 18 лет. Препарат дает человеческому организму от коронавируса на 92%.

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