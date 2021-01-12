Разработчик украинской вакцины привился от COVID [ Редактировать ]
Разработчик украинской вакцины от коронавируса, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов привился препаратом компании Moderna. Он вакцинировался в США.
Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети Facebook.
Фаворов рассказал, что сделать прививку от коронавируса в США можно, не выходя из автомобиля (он вакцинировался на парковке пункта вакцинации). При этом необходимо с собой иметь копию электронного письма с подтверждением записи на вакцинацию и водительские права. Сами уколы делают медики, а потоки автомобилей регулируют военные.
"После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней", - отметил Фаворов.
Ранее сообщалось, что когда в Украине появится вакцина Sinovac. Отмечается, что Sinovac может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия.
Также мы писали о том, что в Украине хотят ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса. Пока этот вопрос только рассматривают.
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