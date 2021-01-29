Через поширення нових штамів коронавірусу Велика Британія зміцнює кордони і запроваджує готельний карантин для всіх, хто прибуває з країн "червоної зони"

Через поширення нових штамів коронавірусу Велика Британія зміцнює кордони і запроваджує готельний карантин для всіх, хто прибуває з країн "червоної зони". Які держави потрапили до списку? Чи є в них Україна? І як працює обсервація в готелі?

Надто багато мандрівників. Британський уряд вирішив максимально обмежити перетин кордону, а всіх, хто на самоізоляції, ретельніше перевіряти. Жителям Королівства не рекомендують планувати відпусток.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Правила прості: люди мусять залишатися вдома, а виходити - лише з поважної причини. Їздити відпочивати - це не поважна причина. Ми висуваємо нову вимогу: кожен, хто хоче подорожувати, повинен спершу пояснити причину вояжу в декларації.

Велика Британія повністю закриває авіасполучення з країнами, де поширюються мутовані штами ковіду. А це Південна Африка, Португалія та Бразилія. Загалом у списку 22 країни. Переважно з африканського континенту та Південної Америки. Британців, які повертатимуться звідти додому, зобов'яжуть відбути самоізоляцію. Але - не вдома.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Щоб зменшити ризик, який несуть британські громадяни, що повертаються з цих країн, будемо вимагати від них ізолюватися на 10 днів у готелях, наданих урядом.

Готельний карантин давно поширений за кордоном. Власне, з нього починалася боротьба з пандемією і в Україні - варто лише згадати події в Нових Санжарах. Проте в Австралії та Новій Зеландії ця форма обсервації працює інакше. Мандрівників забирають на поселення автобусами просто з аеропорту.

Селять у визначених готельних номерах. Тричі на день їм приносять їжу залишають за дверима. Раз на кілька днів прибирають. Умови майже як на відпочинку, проте через заборону на вихід із номера утримання більше нагадує ув'язнення, кажуть постояльці.

Енджела Нгуєн, відбула самоізоляцію в готелі Сіднея:

В'язні можуть хоч вийти на вулицю - пограти в баскетбол, а ми - ні.

У Новій Зеландії кожен, хто перебуває на ізоляції в готелі, сам оплачує свій номер і харчування. Якщо така вимога не влаштовує - альтернатива проста: взагалі нікуди не їхати. У британському уряді з фінансовим питанням ще визначаються.

За приблизними підрахунками, готельний карантин може коштувати мандрівникові від півтори до двох тисяч фунтів. Готелі у виграші. Чого не скажеш про авіакомпанії. Вони просять уряд не прибирати Сполучене Королівство з глобальної транспортної мережі і навпаки - пом'якшити обмеження, щоб остаточно не вбити галузь.